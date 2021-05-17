Прокуратура Молдови взялася за вивчення відео Чауса

Молдавська прокуратура взялася за вивчення відео українського судді Миколи Чауса. Викрадений у Кишиневі півтора місяці тому суддя сьогодні опублікував відеозвернення.
Про це пише місцеве видання Newsmaker.
"Розслідування справи йде повним ходом, а двоє затриманих залишаються під арештом. Як тільки це стане можливо, прокуратура повідомить додаткову інформацію", - заявили в прокуратурі по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справах і додали, що відеозапис перевіряють всі органи слідства.
Зазначимо, у зверненні Чаус каже, що знаходиться в безпеці і його ніхто не викрадав у Молдові. Він підкреслив, що змушений переховуватися, а також вимагав від України гарантії безпеки в обмін на співпрацю зі слідством.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки відкрила кримінальну справу через викрадення Чауса. З початку квітня про його місцезнаходження нічого невідомо. Молдавська сторона вважає, що його могли вивезти дипломатичним транспортом в Україну.
Українська влада не підтверджує інформацію про те, що Чаус може перебувати в країні. Суддя з 2016 року був у бігах, оскільки антикорупційні органи підозрюють його у хабарництві.