Прокуратура Молдови взялася за вивчення відео Чауса

Молдавська прокуратура взялася за вивчення відео українського судді Миколи Чауса . Викрадений у Кишиневі півтора місяці тому суддя сьогодні опублікував відеозвернення.

"Розслідування справи йде повним ходом, а двоє затриманих залишаються під арештом. Як тільки це стане можливо, прокуратура повідомить додаткову інформацію", - заявили в прокуратурі по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справах і додали, що відеозапис перевіряють всі органи слідства.

Зазначимо, у зверненні Чаус каже, що знаходиться в безпеці і його ніхто не викрадав у Молдові. Він підкреслив, що змушений переховуватися, а також вимагав від України гарантії безпеки в обмін на співпрацю зі слідством.