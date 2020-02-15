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Прокуратура квалифицировала убийство хирурга в Киеве как заказное

Новости » Происшествия     15.02.2020 - 12:11
Прокуратура квалифицировала убийство хирурга в Киеве как заказное
Фото: место убийства (fb.com / kyiv.gp.gov.ua)

Фигурантам преступления сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении в совершении заказного убийства известного пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве двум лицам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Прокуратуры города Киева в Facebook.

По данным ведомства, о подозрении в непосредственном совершении убийства, которое было квалифицировано как заказное, сообщили гражданину Кыргызстана, 1982 года рождения (п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Также о подозрении сообщили подельнику исполнителя, который доставлял его к месту преступления (п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Прокуратура просит поместить фигурантов дела под стражу без определения размера залога.

Прокуратура квалифицировала убийство хирурга в Киеве как заказное

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве. Полиция задержала иностранца, который совершил преступление, при попытке выехать из Украины.

Как писало РБК-Украина, пластического хирурга Андрея Сотника убили в центре Киева вечером, 2 февраля. Погибший был кандидатом медицинских наук, пластическим и эстетическим хирургом, а также хирургом кисти. Сотник руководил клиникой DMK Ukraine.

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