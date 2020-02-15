Прокуратура кваліфікувала вбивство хірурга в Києві як замовне

Фото: місце вбивства (fb.com / kyiv.gp.gov.ua)

Фігурантам злочину повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні замовного вбивства відомого пластичного хірурга Андрія Сотника у Києві двом особам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Прокуратури міста Києва в Facebook.

За даними відомства, про підозру у безпосередньому вчиненні вбивства, яке було кваліфіковане як замовне, було повідомлено громадянину Киргизстану, 1982 року народження (п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Також про підозру повідомили спільнику виконавця, який доставляв його до місця злочину (п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 358 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Прокуратура просить помістити фігурантів справи під варту без визначення розміру застави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника у Києві. Поліція затримала іноземця, який вчинив злочин, при спробі виїхати з України.

Як писало РБК-Україна, пластичного хірурга Андрія Сотника вбили у центрі Києва ввечері, 2 лютого. Загиблий був кандидатом медичних наук, пластичним і естетичним хірургом, а також хірургом кисті. Сотник керував клінікою DMK Ukraine.