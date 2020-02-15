ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прокуратура кваліфікувала вбивство хірурга в Києві як замовне

Новини » Надзвичайні події     15.02.2020 - 12:11
Прокуратура кваліфікувала вбивство хірурга в Києві як замовне
Фото: місце вбивства (fb.com / kyiv.gp.gov.ua)

Фігурантам злочину повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні замовного вбивства відомого пластичного хірурга Андрія Сотника у Києві двом особам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Прокуратури міста Києва в Facebook.

За даними відомства, про підозру у безпосередньому вчиненні вбивства, яке було кваліфіковане як замовне, було повідомлено громадянину Киргизстану, 1982 року народження (п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Також про підозру повідомили спільнику виконавця, який доставляв його до місця злочину (п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 358 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Прокуратура просить помістити фігурантів справи під варту без визначення розміру застави.

Прокуратура кваліфікувала вбивство хірурга в Києві як замовне

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника у Києві. Поліція затримала іноземця, який вчинив злочин, при спробі виїхати з України.

Як писало РБК-Україна, пластичного хірурга Андрія Сотника вбили у центрі Києва ввечері, 2 лютого. Загиблий був кандидатом медичних наук, пластичним і естетичним хірургом, а також хірургом кисті. Сотник керував клінікою DMK Ukraine.

Вбивство Шеремета: Кузьменко залишили під вартою Правоохоронці попередили вбивство співробітниці Академії СБУ
Новини України Київпреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся