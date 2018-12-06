Прокуратура квалифицировала как теракт обстрел позиций ВСУ вблизи Крымского 29 ноября

Фото: иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрела погиб украинский военный Сергей Проданюк, тело которого боевики вчера передали украинской стороне

Прокуратура Луганской области квалифицировала как теракт обстрел позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Крымского 29 ноября, в ходе которого погиб украинский военный Сергей Проданюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службу облпрокуратуры.

Как отмечается, прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту обстрела 29 ноября 2018 года боевиками "ЛНР" передовых позиций ВСУ вблизи Крымского. Сообщается, что в результате указанного обстрела смертельно ранен военнослужащий Сергей Проданюк.

Дело расследуется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт).

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области 5 декабря 2018 года боевики передали украинской стороне тело погибшего украинского воина Сергея Проданюка, который до этого считался пропавшим без вести.

Как сообщалось, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток 6 декабря не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков.