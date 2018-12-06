Прокуратура кваліфікувала як теракт обстріл позицій ЗСУ поблизу Кримського 29 листопада

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Внаслідок обстрілу загинув український військовий Сергій Проданюк, тіло якого бойовики вчора передали українській стороні

Прокуратура Луганської області кваліфікувала як теракт обстріл позицій Збройних сил України (ЗСУ) поблизу Кримського 29 листопада, у ході якого загинув український військовий Сергій Проданюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-службу облпрокуратури.

Як зазначається, прокуратура Луганської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом обстрілу 29 листопада 2018 року бойовиками "ЛНР" передових позицій ЗСУ поблизу Кримського. Повідомляється, що внаслідок вказаного обстрілу смертельно поранено військовослужбовця Сергія Проданюка.

Справу розслідують за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області 5 грудня 2018 року бойовики передали українській стороні тіло загиблого українського воїна Сергія Проданюка, який до цього вважався зниклим безвісти.

Як повідомлялося, у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку доби 6 грудня не зафіксовано жодного обстрілу з боку бойовиків.