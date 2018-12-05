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У штабі ООС підтвердили передачу бойовиками тіла загиблого українського військового

Новини » Надзвичайні події    05.12.2018 - 17:00
У штабі ООС підтвердили передачу бойовиками тіла загиблого українського військового
Фото: бойовик на Донбасі (vk.com/sdd_sevastopol)

Бойовики передали українській стороні тіло солдата Сергія Проданюка, який вважався зниклим безвісти

У Луганській області сьогодні, 5 грудня 2018 року, бойовики передали українській стороні тіло загиблого українського воїна Сергія Проданюка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

"Сьогодні, 5 грудня, у Луганській області, після тривалих перемовин, збройні формування Російської Федерації, в присутності представників ОБСЄ, передали українській стороні тіло загиблого українського воїна. Під час проведення процедури опізнання було встановлено, що це тіло солдата Сергія Проданюка", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Сергій Проданюк вважався зниклим безвісти після бойового зіткнення, що відбулось 29 листопада 2018 року у районі Кримського. Проданюк загинув, відбиваючи напад ДРГ противника. В ході бою, особисто знищив одного бойовика.

У штабі ООС підтвердили передачу бойовиками тіла загиблого українського військового

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області бойовики терористичного угруповання "ЛНР" через посередників передали представникам Міністерства оборони України тіло загиблого 29 листопада в районі селищ Кримське - Сокільники військовослужбовця ЗСУ Сергія Проданюка.

Як писало РБК-Україна, у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 4 грудня, загинув один український військовий, ще троє отримали поранення.

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