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На Донбасі з початку доби не зафіксовано жодного обстрілу, - Міноборони

Новини » Надзвичайні події    06.12.2018 - 13:08
На Донбасі з початку доби не зафіксовано жодного обстрілу, - Міноборони
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Втрат у лавах Збройних сил України немає

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку доби 6 грудня не зафіксовано жодного обстрілу з боку бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

За словами Мотузяника, станом на 12:00 в районі проведення ООС не зафіксовано жодного ворожого обстрілу, втрат у лавах Збройних сил України немає.

Як зазначили у Міноборони, ситуація на Донбасі наразі залишається стабільною та цілком контрольованою українськими підрозділами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 5 грудня, бойовики 15 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Внаслідок бойових дій поранення отримав один український військовий. Наразі стан постраждалого задовільний, він знаходиться військовому шпиталі.

Як писало РБК-Україна, вчора, 5 грудня, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули 32,9 тис. осіб і 4000 транспортних засобів. За даними українських прикордонників, загальний потік залишається динамічним і характеризується певним зростанням. 

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