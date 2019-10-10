Прокуратура изымет из ОП документы для расследования Иловайской трагедии

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Прокуратура получила разрешение

Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе президента документов, которые касаются обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры.

Сообщается, что Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту ведения Россией агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия.

В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события.

"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и беспристрастного исследования всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 боевой операции в районе города Иловайск", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа 2014 года вблизи Иловайска в Донецкой области российские военнослужащие расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, которые выходили из окруженного города по так называемому "зеленому коридору".

Согласно официальным данным Генштаба, количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск - 220 человек, 44 - ранены, 40 - пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках.

Напомним, ранее военный прокурор Виктор Чумак заявил, что военная прокуратура проведет расследование причин, которые привели к Иловайскому котлу на Донбассе в 2014 году.

Как заявил Чумак, военная прокуратура проведет тщательное расследование тех событий. Он добавил, что прокуратура также предоставит Иловайской трагедии правовую квалификацию.

РБК-Украина сообщало, что в октябре 2014-го года председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств трагедии под Иловайском Андрей Сенченко заявил, что в боях погибли и пропали без вести около 1 тысячи участников Антитеррористической операции.