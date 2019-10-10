Прокуратура вилучить з ОП документи для розслідування Іловайської трагедії

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Прокуратура отримала дозвіл

Прокурором отримано дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ і вилучення в Офісі президента документів, які стосуються обставин проведення антитерористичної операції в серпні 2014 року в районі Іловайська. Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури.

Повідомляється, що Головна військова прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом ведення Росією агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки.

У зазначеному кримінальному провадженні досліджуються обставини Іловайскої трагедії, а також причини і наслідки, при яких відбулися ці події.

"У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні буде забезпечено всебічне та неупередженого дослідження всіх обставин прийняття рішень щодо планування та проведення у серпні 2014 року бойової операції в районі міста Іловайськ", - йдеться у повідемленні.

Нагадаємо, 29 серпня 2014 року поблизу Іловайська в Донецькій області російські військовослужбовці розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, які виходили з оточеного міста так званим "зелений коридором".

Згідно з офіційних даних Генштабу, кількість загиблих військовослужбовців в боях за Іловайськ - 220 осіб, 44 - поранені, 40 - пропали безвісти, 13 - заручники.

Нагадаємо, раніше військовий прокурор Віктор Чумак заявив, що військова прокуратура проведе розслідування причин, що призвели до Іловайського котлу на Донбасі в 2014 році.

Як заявив Чумак, військова прокуратура проведе ретельне розслідування тих подій. Він додав, що прокуратура також надасть Іловайскій трагедії правову кваліфікацію.

РБК-Україна повідомляло, що в жовтні 2014-го року голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин трагедії під Іловайськом Андрій Сенченко заявив, що в боях загинули і пропали безвісти близько 1 тисячі учасників антитерористичної операції.