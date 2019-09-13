Новый военный прокурор анонсировал расследование Иловайской трагедии

Фото: Виктор Чумак (из открытых источников)

По словам Чумака, прокуратура проведет тщательное расследование

Военная прокуратура проведет расследование причин, которые привели к Иловайскому котлу на Донбассе в 2014 году. Об этом заявил новый военный прокурор Виктор Чумак в эфире программы "Право на власть".

Как заявил Чумак, военная прокуратура проведет тщательное расследование тех событий. Он добавил, что прокуратура также предоставит Иловайской трагедии правовую квалификацию.

"Иловайская трагедия и все, что происходило тогда в Иловайске, будет расследовано и будет расследовано очень тщательно. Политики могут сразу давать оценки, это измена или иное. У прокурора нет такого права и поэтому квалификация того, что там произошло, будет и она будет отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству", - подчеркнул прокурор.

Новый главный военный прокурор анонсирует расследование Иловайского котла. Новый главный военный прокурор анонсирует расследование Иловайского котла. Иловайске трагедию будет расследовано и очень тщательно, заверил в эфире ток-шоу «Право на власть» главный военный прокурор Виктор Чумак. «Квалификация того, что там произошло, будет, и она будет отвечать в уголовном и уголовно-процессуальному законодательству», - заявил Чумак. Подробнее смотрите в видео. Опубликовано ПРАВО НА ВЛАСТЬ Четверг, 12 сентября 2019 г.

Напомним, ранее в Генеральном штабе уточнили число украинских военных, которые погибли в боях за Иловайск в августе 2014 года. По данным ведомства, потери среди украинской армии составили 220 военных, еще 40 пропали без вести и 13 военнослужащих до сих пор находятся в плену.

Добавим, что в октябре 2014-го года председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств трагедии под Иловайском Андрей Сенченко заявил, что в боях погибли и пропали без вести около 1 тысячи участников Антитеррористической операции.

В отчете ВСК также говорилось, что обстановку существенно усложнили ошибочные кадровые решения, а к Иловайской трагедии привели неадекватные действия министра обороны Валерия Гелетея и начальника Генштаба, главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко.