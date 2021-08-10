Прокуратура изъяла автомобили, которые дрифтовали на Софийской площади в Киеве

Прокуратура изъяла автомобили, участвовавшие в дрифте на Софийской площади в Киеве . Автомобили изъяли в рамках расследования этого правонарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Надежду Максимец .

"По состоянию на 19:30 обе машины изъяты, продолжаются следственные действия", - заявила представительница столичной прокуратуры.

Эти автомобили устроили дрифт на Софийской площади для съемок, которые проводила частная компания. Проведение этих съемок столичные власти и полиция не разрешали.

После дрифта на Софийской площади остались следы от шин автомобилей. Сейчас на месте работает частная клининговая компания, которая пытается убрать следы.