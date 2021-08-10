Дрифт на Софийской площади в Киеве: прокуратура назвала размер убытков

Прокуратура планирует изъять автомобили, на которых устроили сегодня дрифт на Софийской площади в Киеве . Предварительно, несанкционированные съемки с участием автомобилей нанесли ущерб на десятки тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру .

Следователи установили, что представители частной компании, которые проводили съемки на Софийской площади, не обращались в коммунальное предприятие "ДЭУ Шевченковского района" для получения разрешения.

"По предварительной информации, ориентированный размер причиненного ущерба в результате повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тысяч гривен", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства и всех причастных к этому уголовному правонарушению.

"Решается вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет", - отметили в прокуратуре.