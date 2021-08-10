В Киеве автомобили без разрешения дрифтовали на Софийской площади. Открыто дело
Сегодня утром в историческом центре Киева, на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В результате следами автомобильных колес загрязнили покрытие на площади.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
Автомобили дрифтовали на большой скорости посреди пешеходной зоны. В КГГА заявили, что не давали никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок.
С балансодержателем территории съемка также не была согласована. Отмечается, что специальных ограждений не установили. В опасности находились все проходившие мимо пешеходы.
В пресс-службе полиции Киева сообщили, что открыто уголовное производство.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.
Как вам такие покатушки в 7.30 утра на Софиевской площади?! Руководство заповедника "София Киевская" дало на это разрешение. Не бесплатно, конечно. Местные жители в шоке!!! P.S. С руководством города. Говорят, что разрешение на этот вандализм дала полиция и руководство заповедника. Город актирует убытки и будет предъявлять претензии компании Red Bull и тем, кто дал разрешение. Tatiana Lukinyuk тебе не кажется, что это уже явный перебор, даже если вы получили разрешение? Или ты уже не управляешь Red Bull-ом в Украине?Posted by Игорь Шевченко on Monday, August 9, 2021