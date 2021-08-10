Прокуратура вилучила автомобілі, які дрифтували на Софійській площі в Києві

Прокуратура вилучила автомобілі, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві . Автомобілі вилучили в рамках розслідування цього правопорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Київської міської прокуратури Надію Максимець .

"Станом на 19:30 обидві машини вилучено, тривають слідчі дії", - заявила представниця столичної прокуратури.

Ці автомобілі влаштували дрифт на Софійській площі для зйомок, які проводила приватна компанія. Проведення цих зйомок столична влада та поліція не дозволяли.

Після дрифту на Софійській площі залишилися сліди від шин автомобілів. Зараз на місці працює приватна клінінгова компанія, яка намагається прибрати сліди.