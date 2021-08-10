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Прокуратура изъяла автомобили, которые дрифтовали на Софийской площади в Киеве

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Киев, Вторник 10 августа 2021 20:36
Прокуратура изъяла автомобили, которые дрифтовали на Софийской площади в Киеве Фото: на Софийской площади устроили дрифт (facebook.com Надежда Максимец)
Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура изъяла автомобили, участвовавшие в дрифте на Софийской площади в Киеве. Автомобили изъяли в рамках расследования этого правонарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Надежду Максимец.

"По состоянию на 19:30 обе машины изъяты, продолжаются следственные действия", - заявила представительница столичной прокуратуры.

Эти автомобили устроили дрифт на Софийской площади для съемок, которые проводила частная компания. Проведение этих съемок столичные власти и полиция не разрешали.

После дрифта на Софийской площади остались следы от шин автомобилей. Сейчас на месте работает частная клининговая компания, которая пытается убрать следы.

Напомним, по предварительным данным, дрифт на Софийской площади нанес ущерб на 50 тысяч гривен.

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Киев Софийская площадь Прокуратура
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