ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Прокуратура вилучила автомобілі, які дрифтували на Софійській площі в Києві

Новость на русском →
Київ, Вівторок 10 серпня 2021 20:36
Прокуратура вилучила автомобілі, які дрифтували на Софійській площі в Києві Фото: на Софійській площі влаштували дрифт (facebook.com Надія Максимець)
Автор: Дмитро Левицький

Прокуратура вилучила автомобілі, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві. Автомобілі вилучили в рамках розслідування цього правопорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Київської міської прокуратури Надію Максимець.

"Станом на 19:30 обидві машини вилучено, тривають слідчі дії", - заявила представниця столичної прокуратури.

Ці автомобілі влаштували дрифт на Софійській площі для зйомок, які проводила приватна компанія. Проведення цих зйомок столична влада та поліція не дозволяли.

Після дрифту на Софійській площі залишилися сліди від шин автомобілів. Зараз на місці працює приватна клінінгова компанія, яка намагається прибрати сліди.

Нагадаємо, за попередніми даними, дрифт на Софійській площі завдав збитків на 50 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Софийская площадь Прокуратура
NEWS
На Донбасі поранили трьох українських військових
На Донбасі поранили трьох українських військових
DAILY
Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності