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Прокуратура ідентифікувала росіян, які з танку обстрілювали цивільних у Харківській області

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П'ятниця 30 червня 2023 17:53
Прокуратура ідентифікувала росіян, які з танку обстрілювали цивільних у Харківській області Фото: прокуратура ідентифікувала росіян, які з танку обстрілювали цивільних у Харківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Працівникам Харківської обласної прокуратури вдалось ідентифікувати двох російських військових, які воювали в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

Слідство з'ясувало, що 20-річний навідник-оператор танка та 21-річний командир танка у квітні 2022 року перебували в Україні. Вони, в складі екіпажу танку, курсували уздовж дороги у напрямку виїзду з села Верхня Роганка у сторону села Шестаково.

Там окупанти зробили зупинку та почали та прямою наводкою здійснили обстріл по цивільній інфраструктурі села Верхня Роганка Харківського району.

Вони зробили щонайменше чотири постріли осколково-фугасним снарядом із 125-мм танкової гармати та влучили у житлові будинки. Помешкання були повністю зруйновані, сім’ям довелось евакуюватись до інших населених пунктів.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Прокуратура ідентифікувала росіян, які з танку обстрілювали цивільних у Харківській областіПрокуратура ідентифікувала росіян, які з танку обстрілювали цивільних у Харківській області

Фото: російські військові (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, що чоловік у ТікТок викладав інформацію про позиції Сил оборони у Черкаській області. Його затримали, оголосили підозру та справу передали до суду.

Правоохоронці виявили двох жителів Дніпропетровської області, які хотіли "приєднати" свій регіон та міста до Росії. Їм оголосили підозри у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

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