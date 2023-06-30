Прокуратура идентифицировала россиян, обстреливавших из танка гражданских в Харьковской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

Следствие выяснило, что 20-летний наводчик-оператор танка и 21-летний командир танка в апреле 2022 года находились в Украине. Они, в составе экипажа танка, курсировали вдоль дороги в направлении выезда из села Верхняя Роганка в сторону села Шестаково.

Там оккупанты сделали остановку и начали и прямой наводкой произвели обстрел по гражданской инфраструктуре села Верхняя Роганка Харьковского района.

Они произвели по меньшей мере четыре выстрела осколочно-фугасным снарядом из 125-мм танковой пушки и попали в жилые дома. Дома были полностью разрушены, семьям пришлось эвакуироваться в другие населенные пункты.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Фото: российские военные (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, что мужчина в ТикТок излагал информацию о позициях Сил обороны в Черкасской области. Его задержали, объявили подозрение и передали дело в суд.

Правоохранители обнаружили двух жителей Днепропетровской области, желающих "присоединить" свой регион и города к России. Им объявили подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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