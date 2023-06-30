ua ru
Пт, 30 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Прокуратура идентифицировала россиян, обстреливавших из танка гражданских в Харьковской области

Новина українською →
Пятница 30 июня 2023 17:53
Прокуратура идентифицировала россиян, обстреливавших из танка гражданских в Харьковской области Фото: прокуратура идентифицировала россиян, обстреливавших из танка гражданских в Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Работникам Харьковской областной прокуратуры удалось идентифицировать двух российских военных, воевавших в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

Следствие выяснило, что 20-летний наводчик-оператор танка и 21-летний командир танка в апреле 2022 года находились в Украине. Они, в составе экипажа танка, курсировали вдоль дороги в направлении выезда из села Верхняя Роганка в сторону села Шестаково.

Там оккупанты сделали остановку и начали и прямой наводкой произвели обстрел по гражданской инфраструктуре села Верхняя Роганка Харьковского района.

Они произвели по меньшей мере четыре выстрела осколочно-фугасным снарядом из 125-мм танковой пушки и попали в жилые дома. Дома были полностью разрушены, семьям пришлось эвакуироваться в другие населенные пункты.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Прокуратура идентифицировала россиян, обстреливавших из танка гражданских в Харьковской областиПрокуратура идентифицировала россиян, обстреливавших из танка гражданских в Харьковской области

Фото: российские военные (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, что мужчина в ТикТок излагал информацию о позициях Сил обороны в Черкасской области. Его задержали, объявили подозрение и передали дело в суд.

Правоохранители обнаружили двух жителей Днепропетровской области, желающих "присоединить" свой регион и города к России. Им объявили подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Офис Генпрокурора окупанти Харьков
NEWS
Свет подорожал, по воде - приготовиться: на сколько вырастут платежки в июле
Свет подорожал, по воде - приготовиться: на сколько вырастут платежки в июле
DAILY
"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны