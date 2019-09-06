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Прокуратура Грузии выдвинула новые обвинения экс-гендиректору "Рустави 2"

Новости » Общество    06.09.2019 - 14:49
Прокуратура Грузии выдвинула новые обвинения экс-гендиректору "Рустави 2"
Фото: Ника Гварамия (Радио Свобода)

Его подозревают в злостном использовании служебного положения

Генеральная прокуратура Грузии выдвинула новые обвинения против бывшего генерального директора телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, его подозревают в злостном использовании служебного положения.

В заявлении прокуратуры говорится о том, что Гварамия был в сговоре с бывшим финансовым директором "Рустави 2" Кахабером Домения и директором компании "Интермедия плюс" Зурабом Иашвили. Используя служебное положение, Гварамия растратил большую сумму средств телекомпании, совершил коммерческий подкуп и изготовил фальшивый документ.

Прокуратура в пятницу, 6 сентября, вызвала Гварамия, Домения и Иашвили для предъявления обвинения. Прокуратура намерена обратиться в суд для их задержания.

Напомним, прокуратура Грузии 1 августа сообщила о начале расследования по факту возможного присвоения денег и имущества "Рустави 2" с использованием служебного положения. Дело завели на основании жалобы, поступившей от бывшей владелицы девятипроцентной доли "Рустави 2" Нино Нижарадзе.

По версии следствия, в начале 2015 года Гварамия от имени компании заключил контракт на размещение рекламы с компанией, которая принадлежит его друзьям. Однако деньги в сумме 6,8 миллиона лари не были уплачены. Гварамия все обвинения отрицает.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Тбилисский городской суд избрал залог в размере 40 тыс. лари в качестве меры пресечения для бывшего генерального директора оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия.

Кроме того, Ника Гварамия еще будучи на посту гендиректора грузинского телеканала "Рустави 2" отказался увольнять журналиста Георгия Габунию, оскорбившего президента России Владимира Путина матом в прямом эфире.

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