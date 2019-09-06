ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прокуратура Грузії висунула нові звинувачення екс-гендиректору "Руставі 2"

Новини » Суспільство    06.09.2019 - 14:49
Прокуратура Грузії висунула нові звинувачення екс-гендиректору "Руставі 2"
Фото: Ніка Гварамія (Радіо Свобода)

Його підозрюють у злісному використанні службового становища

Генеральна прокуратура Грузії висунула нові звинувачення проти колишнього генерального директора телеканалу "Руставі 2" Ніка Гварамія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, його підозрюють у злісному використанні службового становища.

У заяві прокуратури йдеться про те, що Гварамія був у змові з колишнім фінансовим директором "Руставі 2" Кахабером Домения і директором компанії "Інтермедія плюс" Зурабом Іашвілі. Використовуючи службове становище, Гварамія розтратив чималу суму коштів телекомпанії, скоїв комерційний підкуп і виготовив фальшивий документ.

Прокуратура в п'ятницю, 6 вересня, викликала Гварамія, Домения і Іашвілі для пред'явлення звинувачення. Прокуратура має намір звернутися в суд для їх затримання.

Нагадаємо, прокуратура Грузії 1 серпня повідомила про початок розслідування за фактом можливого привласнення грошей і майна "Руставі 2" з використанням службового становища. Справу завели на підставі скарги, що надійшла від колишньої власниці девятипроцентной частки "Руставі 2" Ніно Ніжарадзе.

За версією слідства, на початку 2015 року Гварамія від імені компанії уклав контракт на розміщення реклами з компанією, яка належить його друзям. Однак гроші в сумі 6,8 мільйона ларі не були сплачені. Гварамія всі звинувачення заперечує.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Тбіліський міський суд обрав заставу у розмірі 40 тис. ларі як запобіжного заходу для колишнього генерального директора опозиційної телекомпанії "Руставі 2" Ніку Гварамія.

Крім того, Ніка Гварамія ще будучи на посаді гендиректора грузинського телеканалу "Руставі 2" відмовився звільняти журналіста Георгія Габунию, образив президента Росії Володимира Путіна матом у прямому ефірі.

Випуск новин грузинського "Руставі 2" був перерваний заявою про звільнення ведучих У Грузії суд встановив заставу для екс-гендиректора телеканалу "Руставі-2"
Новини України Грузіятелевидение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся