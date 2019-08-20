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Выпуск новостей грузинского "Рустави 2" был прерван заявлением ведущих об увольнении

Новости » Общество    20.08.2019 - 22:29
Выпуск новостей грузинского "Рустави 2" был прерван заявлением ведущих об увольнении
Фото: Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили (скрин Youtube)

На телеканале началась тотальная чистка

Выпуск новостей на телеканале "Рустави 2" вечером во вторник, 20 августа, был прерван после заявлений в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили, что они покидают канал, на котором проработали более 10 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

По их словам, на телеканале началась тотальная чистка.

"Красные линии пересечены. В "Рустави 2" началась тотальная чистка. Это конец и для меня, конец такого "Рустави 2", который я любил и который ценили зрители... Я сегодня покидаю "Рустави 2", но оставляю надежду, что мы еще увидимся. Борьба продолжается, за лучшее будущее, за свободную Грузию", - заявил Михаил Сесишвили.

В свою очередь его соведущая Диана Джоджуа отметила, что борьба за спасение Грузии продолжается.

"Я прощаюсь с вами, увидимся в другом пространстве и на другом канале. Борьба за спасение страны продолжается", - заявила она.

После этого заявления ведущих информационный выпуск программы "Курьер" был прерван.

Ранее РБК-Украина сообщало, что новый генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил, что будет уволен журналист Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Также он заявил, что на телеканале уволят ряд журналистов, на которых в последствии будет подано в суд из-за ущерба, нанесенного телеканалу.

Напомним, в эфире итоговой еженедельной программы телеканала "Рустави 2" ведущий Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту РФ, используя нецензурную брань, и оскорбил его матом. Телеканал приостановил вещание из-за угроз погрома со стороны протестующих, но позже возобновил вещание.

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