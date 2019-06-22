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Прокуратура Грузии изучает действия полиции при разгоне акции протеста


Во время протеста 21 июня полиция применила против демонстрантов резиновые пули

Прокуратура Грузии изучает факты возможного превышения полномочий правоохранителями во время разгона акции протеста в Тбилиси ночью 21 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Грузия".

Как сообщает, прокуратура проверяет целесообразность применения полицией слезоточивого газа и резиновых пуль во время разгона протеста под зданием грузинского парламента в Тбилиси.

"Прокуратура изучает все отдельные случаи. О дальнейшем правовом реагировании мы предоставим обществу дополнительную информацию", - сообщили в грузинской прокуратуре.

Напомним, в ходе протестов в Грузии ранения получили около 240 человек, среди которых около 80 полицейских. Кроме того, двое пострадавших лишились глаз. Правоохранители применяли против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на субботу, 22 июня, в медицинских заведениях Тбилиси остаются 52 пострадавших во время протестных движений на проспекте Руставели в центре грузинской столицы.

Добавим, в результате столкновений во время протестов в Тбилиси, которые начались в четверг, 20 июня, пострадал по меньшей мере 31 представитель прессы. Представители Хартии журналистской этики Грузии требуют открыть уголовные производства по фактам ранения журналистов.

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