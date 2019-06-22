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Прокуратура Грузії вивчає дії поліції при розгоні акції протесту


Під час протесту 21 червня поліція застосувала проти демонстрантів гумові кулі

Прокуратура Грузії вивчає факти можливого перевищення повноважень правоохоронцями під час розгону акції протесту в Тбілісі вночі 21 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Грузія".

Як повідомляє, прокуратура перевіряє доцільність застосування поліцією сльозогінного газу та гумових куль під час розгону протесту під будівлею грузинського парламенту в Тбілісі.

"Прокуратура вивчає всі окремі випадки. Про подальше правове реагування ми надамо суспільству додаткову інформацію", - повідомили в грузинській прокуратурі.

Нагадаємо, в ході протестів у Грузії поранення отримали близько 240 осіб, серед яких близько 80 поліцейських. Крім того, двоє постраждалих втратили очі. Правоохоронці застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ та гумові кулі.

Як писало РБК-Україна, станом на суботу, 22 червня, у медичних закладах Тбілісі залишаються 52 постраждалих під час протестних рухів на проспекті Руставелі у центрі грузинської столиці.

Додамо, в результаті зіткнень під час протестів у Тбілісі, які почались у четвер, 20 червня, постраждав щонайменше 31 представник преси. Представники Хартії журналістської етики Грузії вимагають відкрити кримінальні провадження через факти поранення журналістів.

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