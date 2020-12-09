Прокуратура Франции просит тюремный срок для экс-президента Саркози

В громком судебном процессе против экс-президента Франции Николя Саркози во вторник, 8 декабря, прокуратура запросила для политика четыре года лишения свободы, из них два - условно. Саркози обвиняют в коррупции и злоупотреблении положением.

Об этом сообщает BFM TV.

Текущий процесс против Саркози начался в конце ноября 2020 года. Саркози обвиняют в том, что в начале 2014 года он через своего адвоката пытался добыть секретную информацию по другому открытому в отношении его делу о злоупотреблении доверием Лилиан Бетанкур, владелицы L'Oreal.

В частности, по данным следствия, Саркози интересовало, могут ли конфискованные у него записные книжки вывести на ливийские деньги.

По данным следствия, в 2014 году он предложил прокурору при Кассационном суде Жильберу Азиберу повышение и назначение в Монако в обмен на информацию о ходе расследования.

Сам Саркози отвергает все обвинения на этот счет. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся его адвокат Тьерри Эрцог и Жильбер Азибер.

Напомним, ранее сообщалось, что Саркози подозревают в получение незаконных средств от режима бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи.

По данным портала Mediapart, Саркози получил от него более 50 млн евро. Прокуратура подозревает его в том, что он за эту взятку содействовал продвижению заявки Катара на проведение Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Процесс против него считается в стране уникальным, ни один бывший глава государства не представал перед судом в связи с обвинениями в коррупции.