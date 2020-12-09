Прокуратура Франції просить тюремний термін для екс-президента Саркозі

У гучному судовому процесі проти екс-президента Франції Ніколя Саркозі у вівторок, 8 грудня, прокуратура запросила для політика чотири роки позбавлення волі, з них два - умовно. Саркозі звинувачують у корупції та зловживанні становищем.

Про це повідомляє BFM TV.

Поточний процес проти Саркозі почався наприкінці листопада 2020 року. Саркозі звинувачують в тому, що на початку 2014 року він через свого адвоката намагався добути секретну інформацію по іншій відкритій справі про зловживання довірою Ліліан Бетанкур, власниці L'Oreal.

Зокрема, за даними слідства, Саркозі цікавило, чи можуть конфісковані у нього записники вивести на лівійські гроші.

За даними слідства, у 2014 році він запропонував прокурору при Касаційному суді Жільбер Азіберу підвищення і призначення в Монако в обмін на інформацію про хід розслідування.

Сам Саркозі відкидає всі звинувачення на цей рахунок. Разом з ним на лаві підсудних знаходяться його адвокат Тьєррі Ерцог та Жільбер Азібер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саркозі підозрюють в отримання незаконних коштів від режиму колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі.

За даними порталу Mediapart, Саркозі отримав від нього понад 50 млн євро. Прокуратура підозрює його в тому, що він за цей хабар сприяв просуванню заявки Катару на проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Ніколя Саркозі був на посаді президента Франції з 2007 по 2012 рік. Процес проти нього вважається в країні унікальним, жоден колишній глава держави не поставав перед судом у зв'язку зі звинуваченнями в корупції.