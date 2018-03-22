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Интервью

Саркози отрицает обвинения в финансовых махинациях

НовостиОбщество    22.03.2018 - 14:12
Фото: Николя Саркози (wikimedia.org/Richard Pichet)
Фото: Николя Саркози (wikimedia.org/Richard Pichet)

Саркози отверг обвинения в финансовых махинациях во время предвыборной кампании в 2007 году

Бывший президент Франции Николя Саркози отверг обвинения в финансовых махинациях во время своей предвыборной кампании в 2007 году. Об этом он заявил в четверг, 22 марта, передает DW.

"Меня обвиняют без предъявления каких-либо доказательств, а лишь по заявлениям Каддафи и его семьи", - отметил он.

Кроме того, он назвал ложным заявление французского бизнесмена ливанского происхождения Зияда Такиеддина о том, что тот был посредником при передаче чемоданов с деньгами от ливийской стороны в Министерстве внутренних дел Франции, которое в то время возглавлял Саркози. Деньги якобы использовались для финансирования его кампании.

Напомним, 21 марта Саркози предъявили обвинения по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании. 

Как известно, уголовное дело в отношении Саркози было открыто еще в 2012 году, однако затем расследование приостановили. В 2017 году по данному делу ему предъявили предварительные обвинения, указав таким образом, что у следствия достаточно доказательств для начала уголовного процесса.

Отметим, ранее сын бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи заявлял о финансировании избирательной кампании Саркози в 2007 году и требовал вернуть деньги.

По данным французского портала Mediapart, Саркози получил от Ливии более 50 млн евро. Французская прокуратура подозревает его в том, что он за взятку содействовал продвижению заявки Катара на проведение Чемпионата мира по футболу 2022 года. Саркози также помогал катарской компании Qatari Diar, которая в апреле 2010 года хотела получить долю во французской Veoliain.

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Теги: Николя Саркози, Франция
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