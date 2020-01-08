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Бывший президент Франции предстанет перед судом

Новости » Общество     08.01.2020 - 21:24
Бывший президент Франции предстанет перед судом
Фото: Николя Саркози (flickr.com/eppofficial)

Николя Саркози предстанет перед судом 5 октября 2020 года

Судебный процесс над экс-президентом Франции Николя Саркози по делу о коррупции начнется 5 октября 2020 года. Об этом сообщает DW.

Процесс продлится три недели. 64-летний Саркози и его адвокат обвиняются в коррупции, взятках и давлении в попытке получить секретную судебную информацию по делу, которое с тех пор было прекращено.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. После проигрыша Франсуа Олланду, он столкнулся с целым рядом обвинений, которые отвергает. В октябре 2019 года суд постановил начать слушания по делу о незаконном финансирование президентской кампании Саркози 2012 года.

Следователи говорят, что он потратил в два раза больше установленного лимита и использовал поддельные счета. По этому обвинению Саркози может получить до года тюремного заключения и штраф.

Кроме того, еще одно обвинение касается финансирования предвыборной кампании 2007 года, когда Саркози выиграл. В этом случае его подозревают в получение незаконных средств от режима бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи.

Напомним, Кассационный суд 1 октября 2019 года окончательно отклонил апелляцию Саркози, подтвердив судебное разбирательство уголовного дела против него.

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