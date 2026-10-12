Прокуратура через суд вимагає у КМДА і Київради встановити мобільні укриття

Суд відкрив кримінальне провадження через те, що міська влада Києва не встановила належну кількість мобільних укриттів. Відсутність захисних споруд створює небезпеку для жителів та гостей столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської прокуратури у Telegram.
Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом. Вона просить суд визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації й Київської міської ради. Причина - відсутність необхідної кількості мобільних укриттів.
Також прокуратура вимагає зобов’язати органи місцевого самоврядування вжити невідкладні заходи для встановлення таких укриттів:
Згідно чинному законодавству, саме органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади мають обов’язок:
Попри выйну, у столиці досі зафіксовано повну відсутність наземних мобільних укриттів швидкого розгортання в публічних місцях, йдеться у заяві.
Наразі судом відкрито провадження у справі.
Київська міська державна адміністрація раніше повідомляла, що Київ потребує:
До кінця року закупити планують лише 14 мобільних укриттів.
11 вересня міський голова Віталій Кличко говорив, що впродовж місяця в столиці зʼявиться 40-50 мобільних укриттів.
Наразі в Києві є лише чотири мобільних укриття - їх розмістили приватні організації.
Раніше РБК-Україна писало, що КМДА наприкінці вересня спростувала чутки про нові скляні павільйони на зупинках. Натомість там готуються ставити перші мобільні бетонні укриття.
Крім того, у липні Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України розпочало роботу над централізованою закупівлею мобільних укриттів.