Прокуратура через суд вимагає у КМДА і Київради встановити мобільні укриття

Прокуратура позивається до влади Києва

Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом. Вона просить суд визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації й Київської міської ради. Причина - відсутність необхідної кількості мобільних укриттів.

Також прокуратура вимагає зобов’язати органи місцевого самоврядування вжити невідкладні заходи для встановлення таких укриттів:

біля зупинок громадського транспорту,

у парках,

скверах.

Згідно чинному законодавству, саме органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади мають обов’язок:

щодо створення та підтримки в належному стані захисних споруд цивільного захисту,

забезпечення укриттів для населення на відповідних територіях.

Попри выйну, у столиці досі зафіксовано повну відсутність наземних мобільних укриттів швидкого розгортання в публічних місцях, йдеться у заяві.

Наразі судом відкрито провадження у справі.

Скільки укриттів потрібно

Київська міська державна адміністрація раніше повідомляла, що Київ потребує:

7 894 звичайних,

620 мобільних укриттів.

До кінця року закупити планують лише 14 мобільних укриттів.

11 вересня міський голова Віталій Кличко говорив, що впродовж місяця в столиці зʼявиться 40-50 мобільних укриттів.

Наразі в Києві є лише чотири мобільних укриття - їх розмістили приватні організації.