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Прокуратура через суд требует у КГГА и Киевсовета установить мобильные укрытия

18:02 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: мобильное укрытие (Getty Images)

Суд открыл уголовное производство из-за того, что городские власти Киева не установили необходимое количество мобильных укрытий. Отсутствие защитных сооружений создает опасность для жителей и гостей столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской городской прокуратуры в Telegram.

Прокуратура судится с властями Киева

Киевская городская прокуратура обратилась в суд с иском. Она просит суд признать противоправным бездействие Киевской городской государственной администрации и Киевского городского совета. Причина - отсутствие необходимого количества мобильных укрытий.

Также прокуратура требует обязать органы местного самоуправления принять неотложные меры по установлению таких укрытий:

  • возле остановок общественного транспорта,
  • в парках,
  • скверах.

Согласно действующему законодательству, именно органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти обязаны:

  • создать и поддерживать в надлежащем состоянии защитные сооружений гражданской защиты,
  • обеспечить укрытиями население на соответствующих территориях.

Несмотря на войну, в столице еще зафиксировано полное отсутствие наземных мобильных укрытий быстрого развертывания в публичных местах, говорится в заявлении.

В настоящее время судом открыто производство по делу.

Сколько укрытий нужно

Киевская городская государственная администрация ранее сообщала, что Киев нуждается в:

  • 7894 обычных,
  • 620 мобильных укрытиях.

До конца года закупить планируют всего 14 мобильных укрытий.

11 сентября городской голова Виталий Кличко говорил, что в течение месяца в столице появится 40-50 мобильных укрытий.

Сейчас в Киеве только четыре мобильных укрытия - их разместили частные организации.

Ранее РБК-Украина писало, что КГГА в конце сентября опровергла слухи о новых стеклянных павильонах на остановках. Там готовятся ставить первые мобильные бетонные укрытия.

Кроме того, в июле Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины приступило к работе над централизованной закупкой мобильных укрытий.

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КГГАКиевский городской советПрокуратура