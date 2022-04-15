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Прокуратура будет просить об аресте Медведчука. Но возможен обмен, - Венедиктова

Фото: генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Офис Генпрокурора будет настаивать на изменении меры пресечения лидеру "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку. Вместо домашнего ареста политика могут отправить в следственный изолятор.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Дом.

Венедиктова допустила обмен Медведчука на украинских военнопленных. По ее словам, это может произойти, если беглый политик даст свое согласие.

Напомним, о задержании Медведчука стало известно вечером 12 апреля. Его охранник рассказал о месте, где скрывается нардеп.

Отметим, как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, Медведчука задержали на западной границе Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Медведчука подозревают в государственной измене пособничестве террористическим организациям "ЛДНР". До начала войны с Россией он находился под домашним арестом, из-под которого сбежал сразу после начала боевых действий.

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Ирина ВенедиктоваВиктор МедведчукПрокуратураВойна в Украине