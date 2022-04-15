RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прокуратура проситиме про арешт Медведчука. Але можливий обмін, - Венедиктова

Фото: генеральний прокурор України Ірина Венедиктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Офіс Генпрокурора наполягатиме на зміні запобіжного заходу лідеру "Опозиційної платформи - за життя" Віктору Медведчуку. Замість домашнього арешту політика можуть відправити до слідчого ізолятора.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедиктова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Дім.

Венедиктова допустила обмін Медведчука на українських військовополонених. За її словами, це може статися, якщо політик-втікач дасть свою згоду.

Нагадаємо, про затримання Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня. Воно охоронець розповів про місце, де ховається нардеп.

Зазначимо, як повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов, Медведчука затримали на західному кордоні України.

Як повідомляло РБК-Україна, Медведчука підозрюють у державній зраді пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". До початку війни з Росією він перебував під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ВенедіктоваВіктор МедведчукПрокуратураВійна в Україні