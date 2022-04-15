Прокуратура проситиме про арешт Медведчука. Але можливий обмін, - Венедиктова

Офіс Генпрокурора наполягатиме на зміні запобіжного заходу лідеру "Опозиційної платформи - за життя" Віктору Медведчуку. Замість домашнього арешту політика можуть відправити до слідчого ізолятора.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедиктова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Дім .

Венедиктова допустила обмін Медведчука на українських військовополонених. За її словами, це може статися, якщо політик-втікач дасть свою згоду.

Нагадаємо, про затримання Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня. Воно охоронець розповів про місце, де ховається нардеп.

Зазначимо, як повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов, Медведчука затримали на західному кордоні України.

Як повідомляло РБК-Україна, Медведчука підозрюють у державній зраді пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". До початку війни з Росією він перебував під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій.

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