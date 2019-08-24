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Прокуратура блокувала постачання наркотиків військовим

Новини » Надзвичайні події    24.08.2019 - 21:08
Прокуратура блокувала постачання наркотиків військовим
Фото: виявлені наркотики (vppnr.gp.gov.ua/)

Правоохоронці вилучили 2 кг амфетаміну

У Києві правоохоронці викрили та ліквідували канал постачання наркотиків військовослужбовцям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Військової прокуратури центрального регіону.

Як повідомляється, правоохоронці затримали двох зловмисників під час передачі наркотиків, які призначалися для постачання військовослужбовцям. При собі затримані зловмисники мали 2 кг амфетаміну. Ринкова вартість вилученої речовини складає близько 800 тисяч гривень.

Також в ході слідчих дій була виявлена та ліквідована нарколабораторія, де і виготовляли психотропні речовини.

"Двом наркоторговцям вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна", - заявили у відомстві.

Зазначається, що обох наркоторговців було взято під варту на термін в 2 місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 1 152 600 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу Києва військовослужбовець контрактної служби, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, застрелив чоловіка. За даними поліції, військовий чотири рази вистрілив з самостійно виготовленої зброї.

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