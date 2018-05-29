Прокуратура АРК расследует более 250 эпизодов незаконных задержаний в Крыму

Открыто 140 уголовных производств

Прокуратура Автономной Республики Крым (АРК), что действует в Херсонской области, открыла около 140 уголовных производств, которые содержат более 250 эпизодов, связанных с незаконными задержаниями и обысками украинских граждан в анексованом Россией Крыму. Об этом сообщил начальник отдела процессуального руководства в уголовных производствах следователей прокуратуры АРК Игорь Поночовный, сообщает "Радио Свобода".

Так, Поночовный сообщает, что недавно такие производства открыли по факту незаконного задержания Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова. Эти производства квалифицируют как преступления по статье Уголовного кодекса Украины "незаконное лишение свободы, незаконное проникновение в жилище".

"Прокуратура АРК реагирует на все факты незаконных действий в Крыму, которые проводят представители российской власти и силовики. Очень сложно проводить расследование, когда мы не можем получить информацию непосредственно от очевидцев. Поэтому так важно сотрудничество с правозащитными организациями, которые часто являются представителями пострадавших", – сказал Поночовный.

Также он подчеркнул, что каждый факт преследований или незаконных действий "находит подтверждение в соответствующих уголовных процессах". В настоящее время есть около 18 подозреваемых, которым уведомляют о подозрении заочно.

Как отмечает Поночовный, устанавливают таких лиц регулярно, в том числе с помощью СМИ и социальных сетей. Также речь идет о силовиках, которые проводят обыски и задержания, и судей, которые выносят решения об аресте.

"Работа органов прокуратуры АРК, Нацполиции, Службы безопасности Украины в АРК проводится, но возникают определенные трудности, связанные с тем, что мы не имеем непосредственного доступа на территорию, где происходят эти правонарушения", - отметил представитель прокуратуры АРК.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Симферополе (Крым), который подконтролен России, Киевский районный суд арестовал задержанного накануне в Бахчисарае крымскотатарского активиста Сервера Мустафаева.

Также напомним, что 21 мая 2018 года в оккупированном Бахчисарае спецслужбы Российской Федерации провели обыски и задержали двух крымскотатарских активистов, в том числе и представителя "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева, по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". В связи с этим Министерство иностранных дел Украины выразило протест России.