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Прокуратура АРК розслідує більше 250 епізодів незаконних затримань в Криму

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 16:39
Фото: прокуратура Криму (uk.wikipedia.org)
Фото: прокуратура Криму (uk.wikipedia.org)

Відкрито 140 кримінальних проваджень

Прокуратура Автономної Республіки Крим (АРК), що діє в Херсонській області, відкрила близько 140 кримінальних проваджень, які містять понад 250 епізодів, пов’язаних із незаконними затриманнями й обшуками українських громадян в анексованому Росією Криму. Про це повідомив начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури АРК Ігор Поночовний, повідомляє "Радіо Свобода".

Так, Поночовний повідомляє, що нещодавно такі провадження відкрили за фактом незаконного затримання Сервера Мустафаєва і Едема Смаїлова. Ці провадження кваліфікують як злочини за статтею Кримінального кодексу України про "незаконне позбавлення волі, незаконне проникнення у житло".

"Прокуратура АРК реагує на всі факти незаконних дій у Криму, які проводять представники російської влади та силовики. Дуже складно проводити розслідування, коли ми не можемо отримати інформацію безпосередньо від очевидців. Тому така важлива співпраця з правозахисними організаціями, які часто є представниками потерпілих", – сказав Поночовний.

Також він наголосив, що кожен факт переслідувань або незаконних дій "знаходить підтвердження у відповідних кримінальних провадженнях". На даний час є близько 18 підозрюваних, яким заочно повідомляють про підозру. 

Як зазначає Поночовний, встановлюють таких осіб регулярно, в тому числі за допомогою ЗМІ та соціальних мереж. Також йдеться про силовиків, які проводять обшуки і затримання, та суддів, які виносять рішення про арешт.

"Робота органів прокуратури АРК, Нацполіції, Служби безпеки України в АРК проводиться, але виникають певні труднощі, пов'язані з тим, що ми не маємо безпосереднього доступу на територію, де відбуваються ці правопорушення", -зазначив представник прокуратури АРК.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованому Сімферополі (Крим), який підконтрольний Росії, Київський районний суд арештував затриманого напередодні в Бахчисараї кримськотатарського активіста Сервера Мустафаєва.

Також нагадаємо, що 21 травня 2018 року в окупованому Бахчисараї спецслужби Російської Федерації провели обшуки та затримали двох кримськотатарських активістів, у тому числі й представника "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва, за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії.

 

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Теги публікації: Крим, Крим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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