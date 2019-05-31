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Прокуратура АРК открыла производство по факту задержания крымскотатарских активисток

Новости » Общество    31.05.2019 - 12:13
Прокуратура АРК открыла производство по факту задержания крымскотатарских активисток
Иллюстративное фото (twitter.com ATR__Official)

Прокуратура расследует задержания крымскотатарских активисток как незаконное лишение свободы

Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту задержания силовиками РФ в оккупированном Крыму крымскотатарских активисток Мумин Салиевой и Лутфие Зудиевой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Facebook.

По факту незаконного задержания 30 мая 2019 года на территории оккупированного полуострова крымскотатарских активисток Мумин Салиевой и Лутфие Зудиевой следователями Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе начато уголовное производство по ч. 2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Крыму 30 мая российские силовики задержали крымскотатарскую активистку Лутфие Зудиеву. Ей инкриминируют "демонстрацию запрещенной символики", что предусматривает административный арест.

Позже стало известно, в аннексированном Крыму сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД РФ задержали крымскотатарскую активистку, координатора общественной организации "Крымское детство" Мимуне Салиеву.

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