Прокуратура АРК відкрила провадження за фактом затримання кримськотатарських активісток

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Прокуратура розслідує затримання кримськотатарських активісток як незаконне позбавлення волі

Прокуратура Автономної республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом затримання силовиками РФ в окупованому Криму кримськотатарських активісток Мумін Салієвої і Лутфіє Зудієвої. Про це повідомляє прес-служба прокуратури в Facebook.

За фактом незаконного затримання 30 травня 2019 року на території окупованого півострова кримськотатарських активісток Мумін Салієвої і Лутфіє Зудієвої слідчими Головного управління Національної поліції в АР Крим і Севастополі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Криму 30 травня російські силовики затримали кримськотатарську активістку Лутфіє Зудієву. Їй інкримінують "демонстрацію забороненої символіки", що передбачає адміністративний арешт.

Пізніше стало відомо, в анексованому Криму співробітники Центру з протидії екстремізму МВС РФ затримали кримськотатарську активістку, координатора громадської організації "Кримське дитинство" Мимуне Салиеву.