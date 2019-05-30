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В Крыму российские силовики задержали крымскотатарскую активистку

Новости » Происшествия    30.05.2019 - 15:59
В Крыму российские силовики задержали крымскотатарскую активистку
Фото: Лутфіє Зудієва (krymsos.com)

Адвокат сообщил, что российские силовики везут Зудиеву в Симферополь

В аннексированном Крыму российские силовики задержали крымскотатарскую активистку Лутфие Зудиеву. Об этом заявил адвокат Эмиль Курбединов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

Ей инкриминируют "демонстрацию запрещенной символики", что предусматривает административный арест. Адвокат сообщил, что российские силовики везут Зудиеву в Симферополь. Публичных комментариев российских силовых ведомств по задержанию нет.

Напомним, 27 марта во время незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.

В ФСБ РФ заявили, что задержанные "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания "всемирного халифата", разрушение институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путем".

Кроме того, 27-28 марта "суд" в Симферополе вынес решение об аресте всех задержанных до 15 мая.

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