Прокуратура Крыма сообщила о подозрении сербу за участие в "самообороне Севастополя"

Иллюстративное фото (ark.gp.gov.ua)

Прокуратура расследует создание в аннексированном Крыму незаконных вооруженных формирований

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении гражданину Республики Сербия в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, в ходе досудебного расследования найдены доказательства причастности гражданина Республики Сербия к деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", в связи с чем, указанному гражданину сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 260 Уголовного кодекса Украины.

"Во время досудебного расследования установлено, что в течение февраля-марта 2014 года, гражданин Республики Сербия, будучи разведчиком незаконного вооруженного формирования разведывательной группы "Северный ветер", которая входила в состав "Самообороны Севастополя", помог оккупационным властям установить контроль за стратегическими объектами АР Крым, линиями электропередачи и пунктов газопровода вблизи города Севастополь, осуществлял так называемое патрулирование в городе Севастополь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские правоохранители объявили о подозрении главарю разведывательной группы "Северный Ветер", которая входила в незаконное вооруженного формирование "Самооборона Крыма" и способствовала аннексии Крымского полуострова. Указанный гражданин подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 260 части 2 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований), за что предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 8-ми лет.