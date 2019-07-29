Прокуратура Криму повідомила про підозру сербу за участь в "самообороні Севастополя"

Ілюстративне фото (ark.gp.gov.ua)

Прокуратура розслідує створення в анексованому Криму незаконних збройних формувань

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру громадянину Республіки Сербія у діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Про це повідомлює РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначається, у ході досудового розслідування здобуто докази причетності громадянина Республіки Сербія до діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", у зв’язку із чим, вказаному громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого частиною 2 статтею 260 Кримінального кодексу України.

"Під час досудового розслідування встановлено, що протягом лютого-березня 2014 року, громадянин Республіки Сербія, будучи розвідником незаконного збройного формування розвідувальної групи "Півничний вітер", яка входила до складу "Самооборони Севастополя", допоміг окупаційній владі встановити контроль за стратегічними об’єктами АР Крим, лініями електропередачі та пунктів газопроводу поблизу міста Севастополя, здійснював так зване патрулювання у місті Севастополь", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські правоохоронці оголосили про підозру ватажку розвідувальної групи "Північний Вітер", яка входила до незаконного збройного формування "Самооборона Криму" та сприяла анексії Кримського півострову. Вказаний громадянин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 260 частиною 2 Кримінального кодексу України (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань), за що передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до 8-ми років.