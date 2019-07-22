Полиция объявила подозрение одному из лидеров "Самообороны Крыма"

Фото: подозреваемый гражданин (fb.com / arkgunp)

Граждан способствовал российской оккупации Крымского полуострова

Следователи крымской полиции объявили о подозрении главарю разведывательной группы "Северный Ветер", которая входила в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Крыма" и способствовала аннексии Крымского полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ Нацполиции в АР Крым и Севастополе в Facebook.

Как сообщается, гражданин 28 февраля 2014 года возглавил незаконную разведывательную группу "Северный Ветер" и способствовал российской оккупации полуострова Крым. В четверг, 18 июля 2019 года, следователи полиции сообщили данному гражданину о подозрении.

"Указанный гражданин подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 260 ч.2 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований), за что предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 8-ми лет", - отметили в ведомстве.

Кроме того, злоумышленник объявлен в государственный и международный розыск.

Напомним, ранее сообщалось, что Голосеевской районный суд города Киева арестовал Дмитрия Держака, сына одного из спонсоров боевиков так называемой "Луганской народной республики". Суд арестовал Держака на два месяца с правом залога 576 тыс. гривен.

РБК-Украина писало, что в городе Попасная во время проверки документов правоохранители задержали жителя Лисичанска, который принимал участие в незаконных вооруженных формированиях. Мужчина в 2014 году решил вступить в незаконное вооруженное формирование "Призрак" пророссийской террористической организации "ЛНР".