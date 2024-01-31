Прокудін показав відео з обстрілом Херсону. Пошкоджено будинок та енергомережу

За даними Прокудіна., камера вуличного відеоспостереження зафіксувала момент влучання одного з російських снарядів у Дніпровському районі. Там ударом пошкоджено будинок та магазини, електромережу.

"Деталі - встановлюються. Момент влучання одного зі снарядів - на відео", - написав Прокудін.

Нагадаємо, раніше повідомлялось що російські війська 31 січня знову атакували Херсон з лівого берега Дніпра.

Водночас Мрочко написав про те, що в результаті вечірньої атаки РФ

Російські атаки із застосуванням дронів 30 січня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські загарбники запустили по Україні 35 дронів-камікадзе Shahed та дві керовані ракети С-300. Силам ППО ЗСУ вдалося збити 15 ворожих безпілотників у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Пізніше вдень стало відомо, що в Бериславі Херсонської області внаслідок російської атаки із застосуванням беспілотника загинув 34-річний місцевий житель.

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