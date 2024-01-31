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Прокудин показал видео с обстрелом Херсона. Поврежден дом и энергосеть

Иллюстративное фото: Россия обстреляла Херсон 31 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером среды, 30 января, начала массово обстреливать Херсон. Известно о попадании в один из районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОГА Александра Прокудина и начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

По данным Прокудина, камера уличного видеонаблюдения зафиксировала момент попадания одного из российских снарядов в Днепровском районе. Там ударом повреждены дом и магазины, электросеть.

"Детали – устанавливаются. Момент попадания одного из снарядов – на видео", - написал Прокудин.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска 31 января снова атаковали Херсон с левого берега Днепра.

В то же время Мрочко написал о том, что в результате вечерней атаки РФ

Российские атаки с применением дронов 30 января

Ранее сообщалось, что этой ночью российские захватчики запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300. Силам ПВО ВСУ удалось сбить 15 вражеских беспилотников в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

Позже днем стало известно, что в Бериславе Херсонской области в результате российской атаки с применением беспилотника погиб 34-летний местный житель.

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ХерсонВойна России против Украины