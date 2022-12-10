Прокремлівська література та сухпайки окупантів: СБУ завершила обшуки УПЦ МП у Харкові

"Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що на території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями.

До того ж, в одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ.

Повідомляється, що наразі правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.

Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.