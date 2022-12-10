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Прокремлевская литература и сухпайки оккупантов: СБУ завершила обыски УПЦ МП в Харькове

Фото: СБУ завершила обыски на территории Харьковской епархии УПЦ МП (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

СБУ обнаружила на территории Харьковской епархии УПЦ (МП) сотни тысяч наличных денег, прокремлевскую литературу и сухпайки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности завершила контрразведывательные меры на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора материалы и большое количество наличных денег в разной валюте, включая российские рубли.

К тому же в одной из церквей даже хранились сухпайки русских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом РФ.

Сообщается, что правоохранители проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора.

Все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

Напомним, Служба безопасности сегодня, 10 декабря утром продлила обыски в церквях УПЦ МП. В этот раз они проводят мероприятия в Харькове.

Добавим, вчера СБУ провела ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в двух областях и показала доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.

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Служба безопасности УкраиныУПЦ МПхарков