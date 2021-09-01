ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Прокатил на капоте 5 км: в Запорожской области водитель сильно травмировал полицейского

Новина українською →
Запорожье , Среда 01 сентября 2021 16:02
Прокатил на капоте 5 км: в Запорожской области водитель сильно травмировал полицейского Фото: в Запорожской области пьяный водитель наехал на полицейского (фото zp.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожской области, водитель автомобиля "Мазда", пытаясь избежать ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на правоохранителя. Полицейский получил травмы в виде перелома обеих ног.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Запорожской области.

Согласно данным следствия инцидент произошел около 11 часов утра на территории поселка городского типа Михайловка. Водителя автомобиля "Мазда" остановили из-за нарушения правил дорожного движения.

"При проверке документов, работники сектора реагирования патрульной полиции установили, что за рулем находится местный житель 1950 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения. В салоне автомобиля также находилась 13 - летняя пассажирка", - отмечает пресс-служба.

После предложения водителю пройти обследование в медицинском учреждении, мужчина закрылся в салоне и совершил наезд на правоохранителя. После того, как полицейский оказался на капоте автомобиля, злоумышленник продолжил набирать скорость.

"Мазда" проехала почти 5 км на большой скорости и остановилась, когда совершила столкновение с деревом. В результате сотрудник полиции получил тяжкие телесные повреждения в виде перелома обеих ног”, - добавляет пресс-служба.

У несовершеннолетней пассажирки после обследования диагностировали сотрясение мозга.

Согласно ч. 3 ст. 345 и ч. 2 ст. 286-1 Уголовного Кодекса Украины водителю грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область
NEWS
Что будет курсом доллара и евро в начале осени: прогноз аналитика на сентябрь
Что будет курсом доллара и евро в начале осени: прогноз аналитика на сентябрь
DAILY
"Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США