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Возив поліцейського на капоті: в Запорізькій області водій сильно травмував правоохоронця

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Запоріжжя , Середа 01 вересня 2021 16:02
Возив поліцейського на капоті: в Запорізькій області водій сильно травмував правоохоронця Фото: в Запорізькій області п'яний водій наїхав на поліцейського (zp.npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Запорізькій області, водій автомобіля "Мазда", намагаючись уникнути відповідальність за водіння у стані алкогольного сп’яніння - вчинив наїзд на правоохоронця. Поліцейський отримав травми у вигляді перелому обох ніг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції Запорізької області.

Згідно з даними слідства інцидент стався близько о 11 годині ранку на території селища міського типу Михайлівка. Водія автомобіля "Мазда" зупинили через порушення правил дорожнього руху.

"При перевірці документів, працівники сектору реагування патрульної поліції встановили, що за кермом перебуває місцевий житель 1950 року народження з явними ознаками алкогольного сп’яніння. В салоні автівки також знаходилась 13-річна пасажирка", - відзначає пресслужба.

Після пропозиції водію пройти обслідування в медичному закладі, чоловік зачинився в салоні та вчинив наїзд на правоохоронця. Після того, як поліцейський опинився на капоті автомобіля, зловмисник продовжив набирати швидкість.

"Мазда" проїхала майже 5 км на великій швидкості і зупинилася, коли скоїла зіткнення з деревом. В результаті співробітник поліції отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді переламу обох ніг”, - додає пресслужба.

У неповнолітньої пасажирки після обслідування діагностували струс мозку.

Згідно з ч. 3 ст. 345 та ч. 2 ст. 286-1 Кримінального Кодексу України водію загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років.

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