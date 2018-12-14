Производство сельхозпродукции растет рекордными темпами

Иллюстративное фото (cfts.org.ua)

Госстат обнародовал данные за 11 месяцев 2018 года

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 8,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, объемы продукции растениеводства за 11 месяцев увеличились на 11,2%, объемы продукции животноводства - на 0,4%.

Сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 13,4%, хозяйства населения - на 2,0%.

www.ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем выросли на 1,4%. С начала года (до декабря 2017 года) цены в Украине выросли на 8,9%. В годовом измерении (до ноября 2017 года) инфляция ускорилась до 10,0%.

Напомним, объемы промышленного производства в октябре 2018 года выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1,4%. По итогам сентября Госстат сообщал о падении объемов промышленного производства на 1,3%, по итогам августа - на 0,5%. До этого с начала года промпроизводство росло.