Виробництво сільгосппродукції зростає рекордними темпами

Ілюстративне фото (cfts.org.ua)

Держстат оприлюднив дані за 11 місяців 2018 року

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-листопаді 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросло на 8,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, обсяги продукції рослинництва за 11 місяців збільшилися на 11,2%, обсяги продукції тваринництва - на 0,4%.

Сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 13,4%, господарства населення - на 2,0%.

www.ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в листопаді 2018 року порівняно з жовтнем зросли на 1,4%. З початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 8,9%. У річному вимірі (до листопада 2017 року) інфляція прискорилася до 10,0%.

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва в жовтні 2018 року зросли порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 1,4%. За підсумками вересня Держстат повідомляв про падіння обсягів промислового виробництва на 1,3%, за підсумками серпня - на 0,5%. До цього з початку року промвиробництво зростало.