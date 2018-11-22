Госстат сообщил о возобновлении роста промпроизводства в октябре

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

После двух месяцев падения в Украине возобновился рост промпроизводства

Объемы промышленного производства в октябре 2018 года выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1,4%. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По итогам сентября Госстат сообщал о падении объемов промышленного производства на 1,3%, по итогам августа - на 0,5%. До этого с начала года промпроизводство росло.

По данным статистического ведомства, за январь-октябрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого рост промпроизводства составил 1,8%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - 2,3%, в перерабатывающей промышленности - 1,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 1,9%.

Напомним, промышленное производство в Украине падало четыре года подряд: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. В 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%. В течение всего 2017 года промпроизводство падало и лишь по уточненным данным Госстата по итогам года рост составил 0,4%.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в октябре 2018 по сравнению с сентябрем выросли на 1,7%. По данным статистического ведомства, с начала года (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 7,4%. В годовом измерении (к октябрю 2017 года) инфляция ускорилась до 9,5%.

По данным Госстата, в IV квартале 2018 года индикатор деловой уверенности в промышленности повысился по сравнению с III кварталом на 0,2 п.п. и составляет минус 4,4%.