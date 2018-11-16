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Производство сельхозпродукции за 10 месяцев выросло на 9,0%, - Госстат

Новости » Экономика    16.11.2018 - 16:43
Производство сельхозпродукции за 10 месяцев выросло на 9,0%, - Госстат
Иллюстративное фото (Pixabay)

Госстат фиксирует увеличение роста продукции растениеводства

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 9,0%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, объемы продукции растениеводства за 10 месяцев увеличились на 12,2% объемы продукции животноводства - на 0,1%.

Сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 15,0%, хозяйства населения - на 2,0%.

Производство сельхозпродукции за 10 месяцев выросло на 9,0%, - Госстат

www.ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в октябре 2018 по сравнению с сентябрем выросли на 1,7%. По данным статистического ведомства, с начала года (до декабря 2017 года) цены в Украине выросли на 7,4%. В годовом измерении (до октября 2017 года) инфляция ускорилась до 9,5%.

Напомним, в сентябре 2018 года объемы промышленного производства снизились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1,3%. По итогам августа Госстат сообщал о падении объемов промышленного производства на 0,5%. До этого с начала года промпроизводство росло.

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